Америка в очікуванні удару. Ураган "Флоренс" наближається з Атлантики до східного узбережжя США і вже сьогодні має дістатися Північної та Південної Каролін. Дмитро Анопченко з'ясовував - наскільки серйозна загроза? І як багато людей залишили свої домівки?

Ця картинка зараз на американському ТБ популярніша за будь-який телесеріал. На картах і супутникових знімках країна стежить, як наближається "Флоренс". Останні новини з "атмосферних фронтів"- ураган просувається зі швидкістю 175 кілометрів на годину і за лічені години справді накриє Кароліну.

Там до приходу стихії вже кілька діб готуються. На місцевих заправках розмели все пальне, запасаються бензином для машин і дизпальним для портативних електрогенераторів.

Люди забивають дошками вікна і двері будинків. Відвозять подалі від узбережжя домашніх улюбленців.

Ось так зараз виглядає містечко Чарльстон - популярний серед туристів напрямок. Вулиці практично порожні, біля дверей магазинів і ресторанчиків - барикади з мішків піску. Ті, кому їхати нікуди - на власний страх і ризик залишаться вдома, пересиджувати негоду. Хто ж може хоча б кудись втекти - пакує речі.

Боїмося повеней, проблем з електрикою. Не хочемо опинитися в пастці. Тож їдемо до моєї мами - заодно буду спокійний, що і з нею все гаразд.

А це передмістя приморського містечка Вілмінгтон, якому дістанеться найбільше. Життя тут небагате - і дерев'яні будиночки можуть розлетітися просто на очах.

"Головне життя зберегти. А майно... Просто будемо сподіватися, що вціліє".

Національна метеорологічна служба повідомила - попередження про ураган діє в районах, де мешкають понад 10 мільйонів людей. І навіть той факт, що він ослаб до третьої категорії (з п'яти можливих) - не зменшує небезпеки.

Пережити стихію готувався і Вашингтон - у місті навіть режим надзвичайного стану оголосили, але сьогодні синоптики скоригували прогнози. Повідомили - столицю негода все ж обійде стороною. "Флоренс", вдаривши по Кароліні, поверне на Південь. Там - величезні затори на трасах. Усі їдуть в обин бік - геть від негоди.

Як далі розвиватимуться події - покажуть найближчої доби. Погода настільки непередбачувана, що "Флоренс" може вщухнути, не завдавши значної шкоди, або ж справді стане "найнебезпечнішим ураганом за останні десятиліття", як заявив про нього Дональд Трамп. Тому Америка про всяк випадок - сподіваючись на краще, готується до гіршого.