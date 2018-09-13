У Дніпрі масово захворіли школярі. Понад дві з половиною сотні учнів 62-ї школи напередодні після першого ж уроку почали скаржитись на погане самопочуття. У всіх - симптоми гострої кишкової інфекції. То що це - отруєння чи підступний вірус з'ясовувала Олена Мендалюк.

У 62-ій школі Дніпра сьогодні на уроки не з'явилося 250 дітей. Напередодні після першого ж заняття зле стало учням молодших класів. Усіх почало нудити, піднялася температура. А ближче до обіду на погане самопучуття поскаржилися учні майже всіх класів.

"Забрали после первого урока ребенка, ему все еще полохо. Ситуация немного улучшается, но ему все еще плохо, слабость головокружение", - говорить Аліна Артеменко, мати учня СШ №62

"Я мама ребенка третьего класа. У нас вчера поголовно 18 человек дома были с рвотой. Трое родителей, которые нашли деньги сдали анализы на ротовирус. У всех троих он отрицательный", - говорить Наталія Чабанова, мати учня СШ №62

До інфекційних відділень з ознаками отруєння ушпиталили 16 учнів. Усі різного віку.

"Предворительный диагноз - кишечная инфекция с синдромом гастроэнтереита. Ну вот кишечная инфекция", - говорить Алла Грицаєнко, завідувач дитячого інфекційниого відділення.

Керівництво школи переконує, отруїтися в їдальні діти не могли, адже серед хворих є й ті, хто там не харчується. Списують усе на звичайний ротавірус.

"Ми повідомили батьків, звичайно потрібно визвати лікаря, тому що до школи будуть прийматися тільки при наявності довідки. Тому що не зрозуміло, що це за хвороба, що це за інфекція і з чого це почалося", - говорить Олена Назаренко в. о. директора СШ №62.

Попри те, що в дітей підозрюють кишкову інфекцію, їдальні ніхто не зачиняв. Лише провели дезінфекцію.

"Это было все идет не со столовой. Это 100%. Салат с капусты, мясо тушеное пшеничка, чай и хлебушек и все", - говорить Любов Письменна, працівник шкільної їдальні.

У школі зранку працює обласна лабораторія, перевірку починають з їдальні.

"Будем сейчас проводить отбор смывов, обследовать контактных. Пока информация устанавливается. Кишечная инфекция по первичной информации, а там будет видно", - говорить Денис Кисельов, представник обласної лабораторії.

Що з дітьми - отруєння чи вірусна інфекція, визначить спец-комісія. Перевірять не лише їдальню, а й класи, де навчалися хворі учні. З причинами такого масового занедужання дітей - працюватимуть і правоохоронці. Експерти чекають на результати аналізів. Школу на карантин поки що не закрили.