Грузія заборонила одноразові пластикові пакети [ Редактировать ]
В Грузії заборонили одноразові пластикові пакети. Рішення прийняв грузинський уряд у рамках політики з охорони довкілля. Відмова від пластику відбуватиметься у кілька етапів.
З першого жовтня заборонено використовувати пакети завтовшки менше 15 мікронів. А з першого квітня 2019 року - решту пластикових пакетів. Ідеться про виробництво, імпорт та реалізацію.
Натомість заохочують використовувати багаторазові екопакети. Заборона на одноразові пакети вже діє у низці країн - зокрема, у Чилі, Кенії, Пар, Австралії. З наступного року до заборони приєднається і Нова Зеландія.
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