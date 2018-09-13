Відмова від пластику відбуватиметься у кілька етапів

В Грузії заборонили одноразові пластикові пакети. Рішення прийняв грузинський уряд у рамках політики з охорони довкілля. Відмова від пластику відбуватиметься у кілька етапів.

З першого жовтня заборонено використовувати пакети завтовшки менше 15 мікронів. А з першого квітня 2019 року - решту пластикових пакетів. Ідеться про виробництво, імпорт та реалізацію.

Натомість заохочують використовувати багаторазові екопакети. Заборона на одноразові пакети вже діє у низці країн - зокрема, у Чилі, Кенії, Пар, Австралії. З наступного року до заборони приєднається і Нова Зеландія.