Украина не выполнила около 15 обязательств перед Международным валютным фондом (МВФ), заявил министр социальной политики Андрей Рева.

По словам министра, все невыполненные обещания предыдущих правительств не забыты МВФ, и все они ставятся на повестку дня с требованием выполнения взятых на себя обязательств.

"Вся наша история сотрудничества с МВФ является историей невыполненных обещаний. На сегодня существует примерно пятнадцять таких невыполненных обязательств, которые называют "маяками", и миссия МВФ выносит на повестку дня те из них, которые считает важными на существующем этапе для достижения макрофинансовой стабильности", - передает слова Андрея Ревы пресс-служба Минсоцполитики.

По словам Ревы, вопрос урегулирования цены на газ обсуждается с 2008 года.

"Если говорить о цене на газ, то этот "маяк" тянется с 2008 года, именно тогда впервые в меморандуме с МВФ было прописано обязательство украинского правительства выровнять внутренние цены на газ с ценами импортируемого газа. Под эти планы были получены большие средства, всего - десять миллиардов долларов, но этот "маяк" тогда выполнен не был", - сказал министр.

Он добавил, что Кабмин ведет переговоры с МВФ, чтобы установить "справедливую для людей" цену на газ.

"Правительство делает все для того, чтобы это повышение было минимальным, учитывая ситуацию с доходами населения, и возможности бюджета компенсировать рост цены на газ для граждан, которые нуждаются в государственной поддержке, и некоторые другие параметры", - заявил он.

Министр в качестве примера возможности успешных переговоров с МВФ назвал пенсионную реформу: в начале переговоров с миссией МВФ в 2017 году перед Украиной относилась однозначное требование - повышение пенсионного возраста для всех граждан.

"Однако, найденные Кабмином решения и отстаивание позиции во время переговорного процесса, позволили избежать этой необходимости благодаря дифференциации условий выхода на пенсию для граждан по показателю размера страхового стажа, оставив возраст выхода на пенсию неизменным для тех, кто в полной мере выполнил условия пенсионной программы", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, 6 сентября миссия МВФ начала работу в Киеве.