В Греции обрушилась скала на популярном среди туристов пляже Навайо на острове Закинф. Пострадали семь человек. Об этом в четверг, 13 сентября.

На опубликованном очевидцами видео видно, как в море падает скала и отдыхающие разбегаются во все стороны. При этом перевернулись несколько лодок.

The shocking moment when the rock slide occurred at #Navagio beach in #Zante #Zakynthos

3 injured

Η στιγμή της κατολίσθησης στην Ζάκυνθο, στην παραλία του Ναυαγίου.

3 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά#Greece #navagiobeach pic.twitter.com/8fJoPhQgsK — Leonidas ToEat ♎☘🇬🇷🇬🇧 (@AnAthenianToLDN) 13 сентября 2018 г.

Большинству из пострадавших, в том числе и двум детям, помощь была оказана на месте. Госпитализировали лишь туристку из Чехии, у которой травма спины, сообщает местное издание Ekathimerini.

Пляж Навайо - достопримечательность Ионических островов. Он окружен крутыми скалами и к нему можно добраться только на лодке.

До этого в Греции произошло сильное землетрясение.