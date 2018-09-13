В Греции на туристов обрушилась скала (видео) [ Редактировать ]
В Греции обрушилась скала на популярном среди туристов пляже Навайо на острове Закинф. Пострадали семь человек. Об этом в четверг, 13 сентября.
На опубликованном очевидцами видео видно, как в море падает скала и отдыхающие разбегаются во все стороны. При этом перевернулись несколько лодок.
#navagio #navagiobeach collapse pic.twitter.com/0yO1UANya7— d3scr1pt0r (@d3scr1pt0r) 13 сентября 2018 г.
The shocking moment when the rock slide occurred at #Navagio beach in #Zante #Zakynthos— Leonidas ToEat ♎☘🇬🇷🇬🇧 (@AnAthenianToLDN) 13 сентября 2018 г.
3 injured
Η στιγμή της κατολίσθησης στην Ζάκυνθο, στην παραλία του Ναυαγίου.
3 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά#Greece #navagiobeach pic.twitter.com/8fJoPhQgsK
Большинству из пострадавших, в том числе и двум детям, помощь была оказана на месте. Госпитализировали лишь туристку из Чехии, у которой травма спины, сообщает местное издание Ekathimerini.
Пляж Навайо - достопримечательность Ионических островов. Он окружен крутыми скалами и к нему можно добраться только на лодке.
До этого в Греции произошло сильное землетрясение.
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