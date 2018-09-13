В ЮАР нашли самый древний рисунок человека [ Редактировать ]
Археологами на южном побережье Южно-Африканской Республики был найден камень с нарисованными красными линиями.
Данному рисунку около 73 тысяч лет, утверждают археологи, и он является древнейшим известным человеческим рисунком, сообщает Reuters.
Линии нарисовали охотники-собиратели, периодически проживающие в пещере Бломбос на берегу Индийского океана в 300 километрах к востоку от столицы ЮАР Кейптауна.
Для рисования использовали охру. Изображение состоит из 6 прямых линий, перечеркнутых 3 изогнутыми линиями.
Рисунок доказывает, что древние люди обладали хорошими способностями.
До этого в Египте обнаружили древние реликвии Клеопатры.
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