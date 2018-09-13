Смертельный взрыв в Бельгии: раненых срочно эвакуировали [ Редактировать ]
В порту бельгийского города Антверпен произошел взрыв, в результате которого один человек погиб и четверо ранены.
Взрыв произошел на предприятии по переработке отходов. При этом в результате взрыва на территории завода вспыхнул пожар, сообщает Gazet van Antwerpen.
Причины инцидента неизвестны, но отмечается, что предприятие понесло значительные убытки, при этом, опасности для местных жителей уже нет. Пострадавших срочно эвакуировали в госпиталь.
До этого в Киеве прогремел мощный взрыв в общежитии.
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