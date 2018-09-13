Преступное подозрение. Первый замглавы службы безопасности Павел Демчина заявил, что НАБУ готовит ему сообщение о подозрении.

Это заявление в Facebook опубликовала пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская. НАБУ подозревает Демчину в незаконном обогащении. Такие действия замглавы СБУ назвал преступными.

Он считает, что детективы вмешиваются в его профессиональную деятельность. Якобы, из-за разоблачения противоправной деятельности сотрудников Бюро.