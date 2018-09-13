Санкционная стабильность. Совет Евросоюза еще на полгода продлил персональные санкции против граждан РФ и юридических лиц за посягательство на территориальную целостность Украины.

Глуха к попыткам российских компаний ослабить санкции и европейская Фемида. Ирина Иванова знает подробности, она в Лондоне.

Заморозка активов, запрет на въезд в ЕС. Эти санкции Евросоюз ввел против конкретных граждан и компаний РФ еще в 2014 году. За это время в Брюсселе не заметили изменений, которые давали бы предпосылки для ослабления этих ограничений. В списке 155 фамилий и 44 юридических лица. Завтра это положение напечатают в официальном журнале ЕС, оно будет действовать до 15 марта следующего года.

"Оценка ситуации не показала необходимости в изменении санкционного режима. Соответствующая информация и перечень причин для внесения этих лиц и организаций в список были обновлены".

В ЕС также действуют экономические секторальные ограничения против России и так называемые "крымские санкции". Их регулярно обновляют. Несколько российских банков и компаний, в частности "Роснефть", "Газпром", "Алмаз-Антей"и "Сбербанк", еще в 2014-м году

Попытались добиться отмены санкций. Дело дошло до Европейского суда в Люксембурге. Он подтвердил правоту Брюсселя и отклонил иск.

"Суд постановил, что решение Совета ЕС, против которого был оформлен иск, направлено на повышение цены действий России, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

Международное давление на Россию усиливается. И не только из-за событий в Украине. Целый санкционный фронт открылся в США. Там ввели ограничения против Москвы из-за вмешательства в выборы президента США в 2016 году и отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.