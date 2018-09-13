Олега Сенцова номинировали на премию Сахарова [ Редактировать ]
Европарламент номинировал Олега Сенцова на премию имени академика Сахарова. Кандидатуру заключенного в России украинского режиссера поддержали сразу несколько политических групп.
Принять решение, кому достанется 50 тысяч евро, президиум парламента должен в конце октября. Каковы шансы на победу - узнавала Елена Абрамович.
Он голодает уже 122 дня и требует освободить не только себя, но и всех украинских политзаключенных. Так аргументирует выдвижение кандидатуры Олега Сенцова евродепутат от Германии Ребекка Хармс. Ее политическая группа - Партия Зеленых" - на премию выдвинула общественную организацию, которая занимается беженцами. Однако Хармс, которая в прошлом режиссер-документалист, подпись поставила за Сенцова.
"Я думаю, он не только этого заслуживает - он нуждается в этом. Его посадили на 20 лет за то, что он боролся ненасильственным способом за свои гражданские права в Крыму, после аннексии", - говорит Ребекка Хармс, евродепутат от Германии.
Кандидатуру Сенцова поддержала крупнейшая политическая группа - Европейская народная партия. Через месяц в комитетах пройдет тайное голосование. Два года назад большинство поддержало Мустафу Джемилева - лидера крымскотатарского народа. Однако премия досталась не ему. Европарламент в последний момент отдал приз двум секс-рабыням, освобожденным из плена ИГИЛ.
"Но сейчас, я думаю, Сенцов имеет реальные шансы. Он заключенный. И после действий России в Великобритании в этом году - политическая атмосфера здесь, в парламенте, более благосклонна к Украине", - говорит Ричард Чарнецкий, евродепутат от Польши.
Не повторится история еще и потому, уверяют евродепутаты, что российское лобби теперь значительно слабее. И обещают на этот раз бороться активнее.
"В этом году мы организуем лучшую поддержку и информирование, ведь важно Сенцова сделать победителем. В Польше, например, победитель Нобелевской премии мира Лех Валенса поддержал его номинирование", - говорит Михаль Бони, евродепутат от Польши.
Премию имени Андрея Сахарова Европарламент основал 30 лет назад. Это был советский физик и правозащитник, который также защищал Украину во времена правления Компартии. Удастся ли Украине завоевать эту награду - станет известно в конце октября.
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