Поговорил, но не с теми. Координатор ОБСЕ Тони Фриш встретился с украинцами, которых боевики незаконно удерживают в оккупированных регионах Донбасса. В рамках трехсторонних договоренностей - представителя миссии должны были допустить к 17 заключенным - по списку, который предоставила украинская сторона. В итоге, Фриш пообщался лишь с десятью.

В том числе и с осужденными еще до 2014 года, которых в списке не было. Как это объяснили боевики Тони Фирш не рассказал. Отметил только, что среди тех, с кем он поговорил - был журналист Станислав Асеев и украинские военные Богдан Пантюшенко, Александр Кориньков и Сергей Глондар.

"На Донбассе нам не удалось увидеться со всеми внесенными в список заключенными, и я не хотел бы предоставлять сейчас какие-либо объяснения. Если бы все стороны, заседающие в Минске, имели желание - осуществить обмен, мы могли бы провести его уже завтра", - говорит Тони Фриш, координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

"У нас були принципові прізвища. І от на жаль, у Луганську ситуація гірша ніж в Донецьку - дали зустрітись не з тими людьми, які - у нас є серьйозні підстави думати, що їх катують. Тому ще раз хочу наголосити, що інформація, що пан Фріш з того списку, який українська сторона у Мінську кілька разів подавала і просила зустрітися в пріорітет - на жаль зустрівся менш ніж з половиною", - говорит Ирина Геращенко, представитель Украины в трехсторонней контактной группе.