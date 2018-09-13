В Харьковской области во время задержания участников организованной группировки сотрудники СБУ застрелили одного из них, который оказался бывшим военнослужащим, участвовавшим в АТО.

Пресс-служба СБУ сообщает, что задержанные "терроризировали местных предпринимателей, прикрываясь Харьковской городской ассоциацией ветеранов антитеррористической операции".

Сообщается, что злоумышленники совершали нападения на строительные площадки, уничтожали и повреждали имущество, блокировали работы, а за прекращение всего этого требовали от имени общественной ветеранской организации деньги "на благотворительность".

У одного из застройщиков злоумышленники требовали 30 тысяч долларов за непрепятствование его законной хозяйственной деятельности.

Во время задержания один из злоумышленников пытался оказать вооруженное сопротивление, угрожая применить против правоохранителей боевую гранату.

"Против нападающего было с соблюдением требований законодательства применено табельное огнестрельное оружие. От полученного огнестрельного ранения он скончался в больнице. К сожалению, он оказался бывшим участником антитеррористической операции", - сказано в сообщении.

Проверку правомерности применения сотрудником СБУ табельного огнестрельного оружия проверяет военная прокуратура.

До этого в СБУ схватили "крота".