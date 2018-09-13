В Украине запретили класть асфальт на снег [ Редактировать ]
В Украине прекратят практику ремонта дорог во время снегопадов, заявил руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак на встрече с руководителями служб областей.
Новак обратил внимание на эту нерациональную практику и призвал более разумно использовать деньги налогоплательщиков, сообщает пресс-служба "Укравтодора".
Согласно новому распоряжению, все ремонтные работы должны быть закончены до наступления холодов, а именно - до ноября.
При этом сообщается, что в некоторых областях Украины запланированные на 2018 год ремонтные работы уже выполнены на 80-90%. Такого результата смогли добиться впервые за всю историю страны.
Всего осталось успеть закончить до ноября 30% работ по всей стране.
Тем временем выяснилось, что деньги на ремонт дорог Киевской области разворовали чиновники.
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