Отныне ремонтные работы должны быть закончены до наступления холодов. Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

В Украине прекратят практику ремонта дорог во время снегопадов, заявил руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак на встрече с руководителями служб областей.

Новак обратил внимание на эту нерациональную практику и призвал более разумно использовать деньги налогоплательщиков, сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Согласно новому распоряжению, все ремонтные работы должны быть закончены до наступления холодов, а именно - до ноября.

При этом сообщается, что в некоторых областях Украины запланированные на 2018 год ремонтные работы уже выполнены на 80-90%. Такого результата смогли добиться впервые за всю историю страны.

Всего осталось успеть закончить до ноября 30% работ по всей стране.

Тем временем выяснилось, что деньги на ремонт дорог Киевской области разворовали чиновники.