Гиперлуп отменяется? Министру инфраструктуры Владимиру Омеляну сотрудники национального антикоррупционного бюро сегодня утром вручили подозрение. Чиновника обвиняют в незаконном обогащении. Что "забыл" или не захотел задекларировать министр - в нашем материале.

Владимир Омелян с двухтысячного года находится на госслужбе. За это время чиновник успел заработать чуть более двух миллионов гривен - официально. Но фактические расходы министра только в период с 2008 по 2015 составили три с половиной миллиона.

"Мова йде про незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації. Мова йде про нову автівку, позашляховик "БМВ Х5" 2015 року випуску, а також про готівку - 90 тисяч доларів США та 25 тисяч євро. Отже загальна вартість таких активів на той час складала понад чотири мільйони гривен", - говорит Светлана Олифира, пресс-секретарь НАБУ.

Кроме того, министр внес недостоверные данные в декларацию 2015 года не упомянул об активах на сумму более трех миллионов гривен. Дальше - больше. В 2016 по версии детективов НАБУ, чиновник скрыл 8 миллионов гривен и занизил цену своего автомобиля "Вольво" в два раза. Омелян также не зарегистрировал дом в Киевской области площадью почти 300 квадратов, земельный участок 210 гектаров, и расходы на аренду дома.

"Наразі досудове розслідування триває, вирішується питання обрання запобіжного заходу підозрюваного, чекаємо, яке рішення в цьому плані прийме суд", - говорит Светлана Олифира, пресс-секретарь Национального антикоррупционного бюро Украины.

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд назначить залог министру в пять миллионов гривен, сообщают СМИ. Это, как подсчитали в НАБУ, - разница задекларированных доходов и расходов. Сам министр обвинения в свой адрес отрицает. Оправдывается, дескать незадекларированная машина принадлежит брату, а вот неофициальные доходы не комментирует.

"Чи є в мого брата автомобіль? Так. Чи є в нього будинок - так. Чи є в мене кошти? Так. І вони задекларовані і я можу пояснити кожен цент їх походження, кожну копійку", - заявил Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины.

Кроме непонятных источников доходов, незадекларированных авто и земельных участков, Омелян запомнился нереализованными реформами. В частности, он планировал запустить в Украине "Гиперлуп", хотел отменить железнодорожное сообщение с Россией, из-за чего работу могли потерять более пяти тысяч человек. Если вина Омеляна по делу о незарегистрированных доходах будет доказана, ему грозит до двух лет лишения свободы и отстранение от госдолжностей на три года

Национальное агентство по предотвращению коррупции просит НАБУ расследовать деятельность судьи Соломенского райсуда Киева Анны Сергиенко. Именно она завтра должна определить меру пресечения министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. У НАПК есть вопросы к ее электронной декларации. Об этом "Украинским Новынам" сообщил источник в агентстве. По его словам, полной проверке подлежит отчет Сергиенко о доходах и расходах за 2015 год.