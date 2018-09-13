Америка ждет удара. Ураган "Флоренс"приближается из Атлантики к побережью США и уже сегодня должен достичь Северной и Южной Каролины. Объявлена эвакуация. Дмитрий Анопченко выяснял - насколько все серьезно? И сколько людей могут покинуть свои дома?

Эти кадры сейчас на американском ТВ популярнее любого телесериала. По картам и спутниковым снимкам страна следит, как приближается "Флоренс", благо технологии теперь позволяют. Последние сводки с "атмосферных фронтов" ураган продвигается со скоростью 175 километров в час и сегодня действительно обрушится на Каролину.

В штате к приходу стихии уже которые сутки готовятся. На местных заправках размели все горючее, запасаясь бензином для машин и дизтопливом для портативных электрогенераторов. Люди заколачивают досками окна и двери домов, увозят подальше от побережья домашних любимцев.

Вот так сейчас выглядит городок Чарльстон популярное среди туристов направление. Улицы практически пусты, у дверей магазинов и ресторанчиков - баррикады из мешков с песком. Те, кому некуда ехать - на свой страх и риск останутся дома, пересиживать непогоду, те, кто может хоть куда-то сбежать - пакуют вещи.

"Боимся наводнения, отключений электроэнергии, не хотим оказаться в ловушке… Так что едем к моей маме - заодно буду спокоен, что с ней все в порядке".

Национальная метеорологическая служба сообщила - предупреждение об урагане действует в районах, где проживает более 10 миллионов человек. И даже тот факт, что он ослаб до третьей категории (из пяти возможных) не уменьшает опасности.

Пережить стихию готовился и Вашингтон в городе даже режим чрезвычайного положения объявили, но сегодня синоптики скорректировали прогнозы. Сообщили - столицу непогода все же обойдет стороной. "Флоренс", ударив по Каролине, повернет на Юг. Там грандиозные пробки на трассах. Люди едут прочь от непогоды.

Как будут дальше развиваться события покажут ближайшие 24 часа. Погода сейчас настолько непредсказуемая, что "Флоренс" способен утихнуть, не принеся значительного вреда, или действительно стать "самым опасным ураганом за последние десятилетия"- как сказал о нем Дональд Трамп. Так что Америка на всяких случай надеясь на лучшее, готовится к худшему.