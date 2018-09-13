Считать по-европейски. С первого октября Украина должна перейти на суточное балансирование рынка газа. Запуск новой системы учета несколько раз переносили по разным причинам.

В дочерней компании НАК "Нафтогаз" - "Укртрансгазе" - признались, что снова не успеют. Почему? Все подробности в материале.

Ежедневный учет, экономия на закупках газа и прозрачный рынок. Все это может стать реальностью для Украины. Для этого отечественной газотранспортной системе необходимо перейти на посуточное балансирование. Принять новые правила призывают европейские партнеры.

"На сьогодні Україна балансується кожного місяця, а Європа кожного дня. Вже неодноразово і секретаріат енергетичного співтовариства, Єврокомісія писали листа до уряду стосовно того, що Україна повинна інтегруватися до Європейської газової системи. Для того, щоб ми працювали з ними в унісон, нам необхідно запроваджувати добове балансування", - говорит Алексей Ластовец, заместитель главы биржевого комитета "Украинская энергетическая биржа".

Суточное балансирование ГТС поможет также экономить на закупках газа.

"На сьогодні в Україні у нас ціна формулюється на місяць наперед. А в Європі ціна формується кожного дня. Таким чином, якщо ми переходимо на ринок подобового балансування, ринок стає більше ефективнішим і можна купувати на довші періоди, газ дешевше", - говорит Алексей Ластовец, заместитель главы биржевого комитета "Украинская энергетическая биржа".

Но экономить не торопятся в "Укртрансгазе" - дочерней компании НАК "Нафтогаз". Именно она и занимается поставкой голубого топлива в Украину. Накануне, во время первой презентации информационной платформы новой системы учета, исполняющий обязанности президента "Укртрансгаза" Андрей Хоменко заявил, что запустить ее с первого октября не получится.

Причин, якобы, несколько: отсутствие кадров, необходимость обучить потребителей новой системе, и главное: формирование реестров клиентов. Проблемы с доступом к новой платформе были и у операторов газораспределительной системы, которые и обеспечивают украинцев газом.

"По состоянию на сегодняшний день операторы газотранспортных систем получили доступ на платформу только три дня назад. Презентации платформы будут проходить аж до 21 числа. Обучение по платформам не начато и даже мы, как операторы вчера не имели кода ДСО на эту платформу", - говорит Ирина Листовая, коммерческий директор ПАО "Харьковгаз".

Процесс суточной балансировки должен был запущен в Украине в тестовом режиме, начиная с 1 мая этого года. И полноценно он должен был начать функционировать с первого октября.

Временный глава "Укртрансгаза" предложил перенести начало работы новой системы. Уже в третий раз. Компания даже получила штраф за задержку - 850 тысяч гривен. Но тщетно. Ведь по мнению экспертов, все санкции, дочерняя компания "Нафтогаза" может "перекрыть".

"Виникають дуже суттєві дисбаланси, які зокрема НАК "Нафтогаз" України зазвичай зараховує, як борги облгазам. Розподільчі компанії, учасники ринку протестують проти таких, такого боргоутворення. Облгази в свою чергу не можуть довести провину Нафтогазу, якщо він необґрунтовано нараховує ці борги. З метою подальшого банкрутства, оголошення банкрутства цих компаній та монополізації ринку продажу природного газу кінцевим споживачам", - говорит Геннадий Рябцев, эксперт рынка нефтепродуктов.

А пока монополист затягивает с запуском новой системы, участники рынка газа уже готовы ее использовать.

"Мы имеем свой программный продукт, который работает полноценно и мы этим инструментом пользуемся на сегодняшний день", - говорит Ирина Листовая, коммерческий директор ПАО "Харьковгаз".

"Ми, як учасники цього ринку, готові до балансування та розвернули свою торгівельну платформу та навчили на ній працювати більше 180 компаній-учасниць ринку природного газу в Україні", - заявил Алексей Ластовец, заместитель главы биржевого комитета "Украинская энергетическая биржа".