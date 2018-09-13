Украинские газовики просят власть не допустить срыва отопительного сезона. Из-за маневров "Нафтогаза" в газораспределительной отрасли сложилась критическая ситуация с финансированием. Компании покидают тысячи квалифицированных кадров. Как это может отразиться на украинцах - в нашем сюжете.

Отопительный сезон в Украине под угрозой срыва. За этот год из газораспредельных компаний уволились тысячи квалифицированных кадров. Все из-за низких тарифов на транспортировку газа, из-за чего денег повышать зарплаты попросту нет, говорят газовщики.

"Діючий тариф перекриває витрати на 70%. Якщо на найближчим часом не буде вирішено питання тарифу на розподіл природнього газу - завтра просто-напросто не буде з ким працювати, ким працювати і не буде можливості навіть заправити автомобіль і виїхати на цю чи іншу аварійну сиутацію", - говорит Виталий Шульга, глава правления "Ивано-Франковскгаз".

Тариф, по которому компании транспортируют газ, не менялся еще с 2016, а значит не росли и зарплаты. Хотя газ подорожал в два раза. Повысить тариф можно не увеличивая цену на газ. Новую методику уже разработали. Чтобы она вступила в силу, документ должны опубликовать в газете "Урядовый курьер". Однако там отказываются.

"З незрозумілих причин газета "Урядовий кур'єр" вибірково публікує акти НКРЄ, посилаючись на те, що не вистачає фінансування коштів", - говорит Денис Сенектутов, глава Ассоциации газового рынка Украины.

Тем временем газорапсределительные компании лишь наращивают долги. Уже должны Укртрансгазу более 6 миллиардов гривен.

"Укртрансгаз" ігнорує та порушує кодекс газотранпспортної системи. За ті послуги, які оператори ГРМ не отримують та створюються за допомогою НАК "Нафтогазу" при споживанні природнього газу тепловими організаціями", - говорит Владимир Юзик, заместитель по правовым вопросам главы правления Одессагаз.

Эксперты уверены, все дело в желании "Нафтогаза" увеличить прибыль, в том числе и за счет украинцев.

"Если "Нафтогаз" закупает газ по более высокой цене и навязывает облгазам, чтобы решить проблему небаланса. В итоге возрастает прибыль "Нафтогаза". Руководство показало хорошие результаты и значит может претендовать на очередную премию", - говорит Валентин Землянский, єксперт по вопросам єнергетики.

Напомню, после дела против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже топ-менеджеры "Нафтогаза" во главе с Андреем Коболевым насчитали себе более 45 миллионов долларов премий. А за прошлый год избранные сотрудники газового монополиста получили более 127 миллионов гривен премий.

Такую щедрость госкомпании, оплаченную из кармана украинцев, уже расследуют правоохранительные органы. Тем временем в ситуацию с тарифами газовщики уже просят вмешаться правительство. Ведь пускать тепло по трубам украинцев может просто стать некому, а зима уже близко.