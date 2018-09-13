Владельцы агропредприятий без поголовья и без земли. В Винницкой области сегодня решали проблемы аграриев, в частности - собственников малого и среднего бизнеса. Что грозит предпринимателям - расскажет Юлия Жешко.

Бершадский район Винницкой области. Население здесь около 70 тысяч человек. Большинство из них живут за счет аграрного бизнеса. Но в последние годы предприятия - в упадке, жалуются аграрии.

Дело в том, что мелкий и средний бизнес фактически поглотили крупные агрохолдинги. И теперь ситуация близка к критической. Чтобы оценить ее масштабы лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко посетил предприятие "Устье".

"Мы изготовляем продукцию качественную, к молоку человек не притрагивается. когда мы решали содержать ли поголовье - было в два раза больше коров. Сейчас у вас 900? - Сейчас 400 коров".

"Проблеми, які існують. Зрозуміло, що це майбутній розвиток. Нам потрібна стабільність. Ми займаємось тваринництвом і молочним скотарством. Потрібні інвестиції. Для цього необхідні дешеві кредити, яких ми дуже потребуємо. Щоб зробити і реконструкцію, і перебудову", - говорит Павел Марущак, руководитель ТОВ "Устя".

Аграрии говорят, что им одним из немногих в регионе удается оставаться на плаву. Ведь владельцы более крупного бизнеса не брезгуют даже рейдерским захватами.

"Якщо говорити відверто, найбільша проблема, яка є в аграрному бізнесі - люди бояться за свій бізнес. В Україні почали виникати варварські атаки, рейдерство. Нещодавно в Харківській області у сільське господарство Строгого люди в балаклавах зайшли і захопили елеватор", - говорит Андрей Дикий, председатель Всеукраинского аграрного совета.

В "Оппозиционном блоке" уверены, таким образом в аграрный сектор пытаются привести монополистов.

"Сначала этого года уже 500 рейдерских захватов земли и урожая произошло в селе. Причем, это абсолютно ясно - делается под крышей Минюста, руководства правоохранительных органов. Подкуплены нотариусы. Вся эта свора нападает на фермера, отбирает землю и урожай. Делается это централизовано. И все депутатские запросы по этому поводу остались без ответа. Это должно получить самую жесткую оценку со стороны будущей власти", - говорит Юрий Бойко, народный депутат, лидер "Оппозиционного блока"

Аграрии утверждают: содержать один гектар угодий сейчас непомерно дорого. Средний и малый бизнес работают в ноль. При этом, исправно платят государству налоги.

"У нас 43% - це облікове коло підприємств, які працюють відкрито і платять налоги. А 57% - одноосібники, які не платять налоги".

"Стосовно податків. Одноосібники, тіньовий ринок - це проблема, яка потребує вирішення. Дайте мені документи, яким чином ви хочете це вирішити. Якщо буде ваш заступник податкової, то такої проблеми не буде. Дуже важливо, щоб ваші представники були на посадах у владі. Це і законодавча, і виконавча влада", - говорит Юрий Бойко.

Чтобы изменить ситуацию в агросекторе - к власти должны прийти профильные специалисты. То есть, развитием аграрного бизнеса должны заниматься не ставленники политсил, а те же фермеры.

"На самом деле, мы должны понимать, чем можно помочь аграриям чтобы они работали более эффективно и создали больше рабочих мест. Что происходит сегодня: 40% экспорта - это экспорт аграрной продукции. У нас в стране почти 50 тысяч средних и малых предприятий. Они кормят почти 600 тысяч человек. И делают это не благодаря помощи государства, а вопреки", - говорит Юрий Бойко.

Аграрии ждут от властей конкретных и оперативных решений, которые помогут защитить их собственность и наконец-то сделать их бизнес прибыльным.