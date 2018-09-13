13 сентября, в Соломенской районе Киева женщина выпала с 7 этажа многоэтажки по адресу Кадетский Гай, 6.

Пострадавшая 1972 года рождения упала на ограждение, а потом на асфальт и из-за множественных травм погибла до приезда скорой, передает "Информатор".

Соседка рассказала, что услышала громкий душераздирающий крик, а подойдя к дому, увидела тело. На руке у погибшей был записан номер телефона молодого человека. Сотрудник полиции связался с ним, и тот пообещал явиться.

На месте работают правоохранители, которые выяснят причины произошедшего.

До этого в киевском метро самоубийца разбил поезду лобовое стекло.