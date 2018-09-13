В центре Николаева грузовик врезался в маршрутку с людьми (фото) [ Редактировать ]
Вечером 13 сентября в центре Николаева столкнулись грузовик и маршрутный микроавтобус, перевозивший пассажиров.
Транспортные средства двигались со стороны Пушкинского кольца в сторону центрального рынка, сообщает местное издание 0512.com.ua.
Причиной аварии назвали несоблюдения дистанции грузового автомобиля.
В результате ДТП никто не пострадал. У автобуса выбиты окна и повреждена правая сторона. На месте работает патрульная полиция.
Более страшное ДТП произошло несколькими часами ранее в Днепре - там трамвай разрезал пенсионерку и потащил под собой.
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