Вечером 13 сентября в центре Николаева столкнулись грузовик и маршрутный микроавтобус, перевозивший пассажиров.

Транспортные средства двигались со стороны Пушкинского кольца в сторону центрального рынка, сообщает местное издание 0512.com.ua.

Причиной аварии назвали несоблюдения дистанции грузового автомобиля.

В результате ДТП никто не пострадал. У автобуса выбиты окна и повреждена правая сторона. На месте работает патрульная полиция.

Более страшное ДТП произошло несколькими часами ранее в Днепре - там трамвай разрезал пенсионерку и потащил под собой.