Официанты могут увеличивать свой дополнительный заработок при помощи уловок, полученных ими из журналов по психологии.

Обозреватель BBC Future приводит некоторые примеры.

В каждой стране свои традиции, связанные с чаевыми. Но могут ли эксперименты, описанные в психологических журналах, помочь официантам получать более щедрые суммы в благодарность от посетителей?

Несомненно, размер чаевых должен зависеть от качества обслуживания, однако, проанализировав 14 исследований на эту тему, ученые выяснили, что это далеко не так. Гораздо большее значение имеют другие факторы.

Еще в 1975 году авторы одного такого исследования обнаружили интересную закономерность: чем дольше человек сидит за столиком в ресторане, тем меньше чаевых он оставит.

Автором научной работы был Бибб Латане, тот самый психолог, который впервые обратил внимание общественности на так называемый эффект свидетеля.

Его суть заключается в том, что чем больше людей становится очевидцами чрезвычайного происшествия, тем меньше вероятность того, что кто-то из них окажет помощь пострадавшим. Впрочем, эта теория впоследствии неоднократно ставилась под сомнение.

Всему виной размывание ответственности: каждый человек думает, что поможет кто-то другой.

В случае с рестораном каждый участник компании считает, что ему необязательно оставлять хорошие чаевые, ведь это сделает кто-то из его друзей.

В то же время многое зависит еще и от класса заведения. Еще одно исследование показало, что в блинной International House of Pancakes в городе Колумбус, штат Огайо, компании оставляли более низкие (11%) по сравнению с одиночными посетителями (19%) чаевые.

Однако в более престижном ресторане Smuggler's Inn, находящемся неподалеку, компании были практически так же щедры, как одиночки и пары.

Существует еще одна причина, по которой, находясь в компании, люди иногда скупятся на чаевые - это эффект общего счета.

Всегда найдется кто-то, у кого не хватит денег, и поэтому часть чаевых уходит на то, чтобы покрыть недостачу.

Именно поэтому во многих ресторанах к счету больших компаний чаевые добавляются автоматически.

И пусть размер обслуживаемых компаний от официанта не зависит, есть другие способы получить более высокие чаевые.

Эксперимент, проведенный еще в 1978 году в коктейль-баре в Сиэтле, показал, что простая улыбка помогла официанту увеличить чаевые более чем в два раза. Впрочем, чтобы это сработало, улыбаться нужно искренне.

В рамках другого исследования половина официантов заведения Charlie Brown's на юге Калифорнии должны были представиться посетителям, а вторая половина - нет. В результате первые получили в среднем 23% чаевых, а вторые - 15%.

Способ оплаты также может иметь значение. Как правило, посетители, рассчитывающиеся при помощи кредитной карты, более щедры.

Но для официанта это актуально только в том случае, если работодатель потом вернет ему эти деньги.

Авторы одного исследования 1995 года утверждают, что клиент, вспомнивший о кредитной карте, в среднем заплатит за обслуживание больше даже в том случае, если рассчитывается наличными.

Если посетителям на глаза попадался логотип платежной системы, они добавляли к чаевым 4%, хотя оплата производилась наличными.

В последние годы ученые начали экспериментировать с более неочевидными тактиками. Французские психологи Николя Геген и Селин Жакоб провели множество различных исследований на тему чаевых.

Они выяснили, что мужчины более щедры с официантками, если те одеты в красные футболки, однако на женщин эта уловка не оказывает никакого влияния.

Авторы подобных исследований неоднократно обращали внимание на значение гендерной составляющей.

Было обнаружено, что смайлик или надпись "спасибо" на счете помогала официанткам получить более высокие чаевые, но при этом никак не влияла на вознаграждение мужчин-официантов.

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Прикосновение к руке собеседника повышает вероятность получить положительный ответ на просьбу.

Профессор Майкл Линн, долгое время изучавший поведение потребителей, отмечает, что в ресторанах высокого класса смайлики на счетах могут выглядеть неуместно.

Вместо этого он советует нарисовать, например, лобстера, однако для вечно спешащего официанта это может оказаться непосильной задачей.

Также стоит обратить внимание на форму блюдца, в котором подается счет. Блюдца в форме сердца приносят официантам больше чаевых, чем круглые или прямоугольные.

Геген и Жакоб утверждают, что легкое прикосновение к плечу также может положительно сказаться на размере чаевых, но этот совет подходит только для смелых официантов.

Невольными участниками одного из французских экспериментов на эту тему стали одинокие посетители бара в городе Ван на западе Бретани.

В тот день всего 10% клиентов оставили на чай. Но если официантка легко касалась руки посетителя, спрашивая, что он будет пить, число желающих оставить чаевые вырастало почти до 25%.

Если в ресторане вы увидите официантку в красной блузке, которая представится вам по имени, будет вам улыбаться, легко прикоснется к вашему плечу, а потом принесет вам счет с нарисованным на нем смайликом на блюдце в форме сердечка, приложив к нему карточку с веселой фразой и размахивая листком с логотипом платежной системы, знайте - она следует советам ученых.

Недавно Криштиану Роналду оставил около 20 тысяч евро в виде чаевых сотрудникам греческого отеля во время отдыха на Пелопоннесе.