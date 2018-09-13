Мировые цены на нефть резко снизились [ Редактировать ]
Мировые цены на нефть эталонных марок активно падают из-за снижения спроса на рынке.
Об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 22:40 по Киеву упала на $1,45 (1,82%) - до $78,29 за баррель.
В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась на $1,65 (2,34%) - до $68,72 за баррель.
Аналитики отмечают, что внимание инвесторов переключилось на риски замедления экономического роста и, как следствие, спроса на нефть.
11 сентября нефть выросла в цене более чем на 2% на данных Американского института нефти (API) о том, что запасы нефти в США рухнули на 8,64 миллиона баррелей, рекордными темпами с июля.
Согласно официальным данным министерства энергетики, резервы нефти упали на 5,3 миллиона баррелей за неделю.
по теме
Нефть рекордно подорожала
Мировые цены на нефть впервые с мая преодолели отметку в 80 долларов за баррель
Мировые цены на нефть рекордно выросли
Мировые цены на нефть эталонных марок активно растут сразу из-за нескольких важных факторов, влияющих на ситуацию на рынке.
Мировые цены на нефть стремительно растут
Оперативные данные электронных торгов говорят о росте мировых цен на нефть.
Биткоин: курс криптовалюты резко обвалился
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), после продолжительного роста снова упал.
Биткоин: курс криптовалюты резко "взлетел"
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), после продолжительного снижения, снова вырос.