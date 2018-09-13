Мировые цены на нефть эталонных марок активно падают из-за снижения спроса на рынке.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 22:40 по Киеву упала на $1,45 (1,82%) - до $78,29 за баррель.

В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась на $1,65 (2,34%) - до $68,72 за баррель.

Аналитики отмечают, что внимание инвесторов переключилось на риски замедления экономического роста и, как следствие, спроса на нефть.

11 сентября нефть выросла в цене более чем на 2% на данных Американского института нефти (API) о том, что запасы нефти в США рухнули на 8,64 миллиона баррелей, рекордными темпами с июля.

Согласно официальным данным министерства энергетики, резервы нефти упали на 5,3 миллиона баррелей за неделю.