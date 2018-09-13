Бойовики готують провокації на Донбасі

На Сході загинув наш військовий, ще один поранений. По позиціях армійців бойовики відкривали вогонь 24 рази. Обстрілювали Кримське і Водяне з потужних мінометів, по інших населених пунктах били з гранатометів, кілька разів застосували БМП