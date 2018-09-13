Боевики обстреляли Водяное из запрещенного вооружения [ Редактировать ]
Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации зафиксировала 13 сентября 2018 обстрел населенного пункта Водяное из вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями.
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Как отмечается, боевики игнорируя "школьное" перемирие и Минские договоренности провели обстрел из запрещенных минометов калибра 120 мм по населенному пункту Водяное, что находится на Приазовье.
Обстрел был осуществлен со стороны оккупированной боевиками Ужовки.
Было зафиксировано 5 разрывов мин калибра 120 мм. Пострадавших среди мирного населения и разрушений не было зарегистрировано.
Тем временем в МИД Польши осудили "выборы" на Донбассе.
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