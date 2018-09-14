На задолженность ПАО "Газпрома" перед НАК "Нафтогаз" начислены проценты в сумме 104 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба украинской компании.

"По состоянию на сегодняшний день на задолженность "Газпрома" перед "Нафтогазом" начислены проценты в сумме 104 млн долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на задолженность российсокго газового монополиста начисляются проценты - примерно 500 тысяч долларов в день.

"Газпром" может легко остановить эти неразумные потери. Банковские реквизиты "Нафтогаза" ему известны. А пока мы продолжаем процесс принудительного взыскания", - добавили в Нафтогазе.

Как сообщалось, Апелляционный суд округа Свеа, Швеция, отменил свое предыдущее решение о приостановке исполнительных действий в отношении решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром".