На долг "Газпрома" начислена огромная пеня - "Нафтогаз" [ Редактировать ]
На задолженность ПАО "Газпрома" перед НАК "Нафтогаз" начислены проценты в сумме 104 млн долларов.
Об этом сообщает пресс-служба украинской компании.
"По состоянию на сегодняшний день на задолженность "Газпрома" перед "Нафтогазом" начислены проценты в сумме 104 млн долларов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на задолженность российсокго газового монополиста начисляются проценты - примерно 500 тысяч долларов в день.
"Газпром" может легко остановить эти неразумные потери. Банковские реквизиты "Нафтогаза" ему известны. А пока мы продолжаем процесс принудительного взыскания", - добавили в Нафтогазе.
Как сообщалось, Апелляционный суд округа Свеа, Швеция, отменил свое предыдущее решение о приостановке исполнительных действий в отношении решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром".
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