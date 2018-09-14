Известный украинский продюсер и рэпер Потап (Александр Потапенко) неожиданно объединился с певцом Олегом Винником для исполнения авторской песни "Найкращий День".

Видео артист опубликовал в Instagram.

Кроме такого удивительного дуэта, Потап еще и запел на украинском языке. Песня, слова и музыку к которой написал сам певец, стала саундтреком к комедии "Скажене весілля".

Совсем недавно на дне рождения телеведущей Екатерины Осадчей гости словили, как Настя Каменских и Потап обнимаются.