Порошенко встретился с Волкером: что обсудили политики [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со специальным представителем Государственного департамента США Куртом Волкером. Во время уже второй за месяц встречи стороны обсудили ситуацию на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Во время встречи была отмечена важность продолжения санкционной политики против России до полной деоккупации украинской территории.
"Петр Порошенко поблагодарил за укрепление обороноспособности украинской армии и подчеркнул важность продолжения тесного сотрудничества в сфере безопасности и обороны. Собеседники также обсудили вопросы энергетической безопасности, в частности в контексте "Северного потока-2"", - сообщили в пресс-служба президента.
Напомним, Порошенко встречался с Волкером также 1 сентября. Тогда они обсудили вопросы решения конфликта на Донбассе и усиления обороноспособности ВСУ.
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