Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со специальным представителем Государственного департамента США Куртом Волкером. Во время уже второй за месяц встречи стороны обсудили ситуацию на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во время встречи была отмечена важность продолжения санкционной политики против России до полной деоккупации украинской территории.

"Петр Порошенко поблагодарил за укрепление обороноспособности украинской армии и подчеркнул важность продолжения тесного сотрудничества в сфере безопасности и обороны. Собеседники также обсудили вопросы энергетической безопасности, в частности в контексте "Северного потока-2"", - сообщили в пресс-служба президента.

Напомним, Порошенко встречался с Волкером также 1 сентября. Тогда они обсудили вопросы решения конфликта на Донбассе и усиления обороноспособности ВСУ.