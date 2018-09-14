14 сентября: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
14 сентября - 257-й день года (258-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 108 дней.
14 сентября православная церковь просит благословения у Бога и отмечает начало индикта - православный Новый год. В этот день начинается новый церковный год. В этот день христиане просят у Бога благословения.
В народе 14 сентября отмечают Симеона Столпника. Наши предки говорили, что в этот день на улицах воробьев почти не видно, поскольку сам черт собирает их вместе, чтобы решить, сколько птиц оставить, а сколько - выпустить.
Приметы дня:
- Теплая погода 14 сентября предвещает теплую зиму.
- Дует ветер с южной стороны - зимой будет достаточно тепло.
- Сухая погода - осенью тоже будет мало дождей.
- Гуси уже улетели в теплые края - по приметам, зима наступит рано.
- Погода дождливая - осень будет с большим количеством осадков.
- Много паутины - осень будет сухой и длинной.
- Если человек родился 14 сентября, то его талисманом будет амазонит.
Также 14 сентября начиналась пора свадеб, которая заканчивалась 28 ноября.
В этот день именины у Марфы, Натальи, Семена, Татьяны.
Также узнайте, когда в Украине отмечают День осеннего равноденствия.
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