На Донбасі поранили українського військового [ Редактировать ]
За попередню добу на Сході поранено одного українського військового. Загалом російські найманці 15 разів відкривали вогонь на Донеччині.
Били з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Станиці Луганської, Кримського, Павлополя, Водяного та Широкиного. А з великокаліберних мінометів - атакували позиції наших оборонців біля Чермалика.
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