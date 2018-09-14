Щоденні провокації ворога - звична справа і на західних околицях Донецька. Наші бійці на позиціях біля Мар'їнки кажуть - у такий спосіб противник намагається розвідати вогневі точки армійців. Репортаж Геннадія Вівденка.

Ворог і далі відкриває вогонь з піхотних кулеметів по українських окопах.

"Ну от, ви бачите - вони очікують що ми дамо вогонь у відсіч", - говорить Олег Сидоренко, офіцер командування військової частини.

Утім, у наших бійців сталеві нерви. Обдурити себе не дають.

"Наразі відбулася ротація противника. і надійшло на зміну. Старим підрозділам - найманці з Осетії і одразу почалося - неприцільні вогневі обстріли наших позицій", - розповідає Олег Сидоренко, офіцер командування військової частини.

За окопами відразу мирні квартали. Навіть неприцільні, але періодичні обстріли - це вже небезпека для місцевих жителів.

"Били розривними кулями. Над позиціями прилітав в мирні хати, подвір'я", - говорить Артем, військовослужбовець Збройних сил України.

"Звичайно кулі пролітають через наші пости та долітають до Мар'їнки, де живе мирне населення", - говорить Валентин, військовослужбовець Збройних сил України.

Нещодавно вогонь бойовиків дістався і цивільної споруди, що за кілька кілометрів від передової. Уночі великокаліберна куля влучила в будівлю Мар'їнської райдержадміністрації. Працівники кажуть - такого не було ще з 2014 року. На щастя, ніхто не постраждав.

"На полу пуля валялась и немножечко подплавилась провод от компьютера ну вот так вот. когда уходили с работи все было нормально", - розповіла Тетяна, співробітник Мар'їнської райдержадміністрації.

У цьому блоці адміністрації вже роблять ремонт. Війна під Мар'їнкою - триває. Українські бійці під періодичним вогнем пильно стежать за переміщеннями ворога.