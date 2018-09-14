У Дніпрі масово занедужали діти. Понад дві з половиною сотні учнів 62 школи почали скаржитись на погане самопочуття. У всіх - симптоми гострої кишкової інфекції. Заняття скасували до 21 вересня. Що це - отруєння чи підступний вірус - з'ясовувала Олена Мендалюк.

У школі №62 Дніпра на уроки не з'явилися 250 дітей. Спочатку зле стало учням молодших класів. Усіх почало нудити, піднялася температура. Пізніше на погане самопочуття поскаржилися учні майже всіх класів.

"Забрали после первого урока ребенка, ему все еще плохо. Ситуация немного улучшается, но ему все еще плохо - слабость, головокружение", - розповіла Аліна Артеменко, мати учня середньої школи №62.

"Я мама ребенка 3 класса. У нас поголовно 18 человек дома были с рвотой. Трое родителей, которые нашли деньги - сдали анализы на ротовирус. У всех троих он отрицательный", - говорить Наталія Чабанова, мати учня середньої школи №62.

До інфекційних відділень з ознаками отруєння ушпиталили 18 учнів. Усі - різного віку.

"Предварительный диагноз - кишечная инфекция с синдромом гастроэнтереита. Ну, вот - кишечная инфекция", - повідомила Алла Грицаєнко, завідувач дитячого інфекційного відділення.

Керівництво школи переконує - отруїтися в їдальні діти не могли, адже серед хворих є й ті, хто там не харчується. Списують усе на ротовірус.

"Ми повідомили батьків, звичайно потрібно визвати лікаря, тому що до школи будуть прийматися тільки при наявності довідки. Тому що не зрозуміло, що це за хвороба, що це за інфекція і з чого це почалося", - стверджує Олена Назаренко, в. о. директора середньої школи №62.

У школі вже провели дезінфекцію. Працює обласна лабораторія, перевірку почали з їдальні.

"Пока информация устанавливается. Кишечная инфекция - по первичной информации, а там будет видно", - повідомив Денис Кисельов, представник обласної лабораторії.

Що з дітьми - отруєння чи вірусна інфекція, визначить спец-комісія. Перевірять не лише їдальню, а й класи, де навчалися хворі учні. З причинами такого масового занедужання дітей - працюватимуть і правоохоронці. Експерти чекають результатів аналізів.