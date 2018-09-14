На американского рэпера напали во время концерта в Москве [ Редактировать ]
На американского рэпера Даниэля Эрнандеса, более известного как 6ix9ine, напали во время его концерта в Москве.
Посетитель шоу пробирается на сцену и ударил исполнителя локтем по голове.
В следующую секунду напавший падает на землю, а 6ix9ine и его друзья начинают добивать его ногами.
Охрана при этом не пытается их разнять, а позднее помогает тому встать.
Свой поступок парень объяснил местью за рэпера Chief Keef'a, с которым у 6ix9ine давняя война. Они даже стрелялись.
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