Десятки взрывов и пожаров охватили большую территорию сразу в нескольких городах к северу от Бостона вечером 13 сентября. Причиной многочисленных инцидентов, скорее всего, стала авария на газопроводе, сообщает Reuters.

Официальной информации о погибших и пострадавших пока нет. Местная газета Eagle Tribune сообщила о том, что во время взрыва жилого дома в Лоуренсе пострадали несколько человек.

По данным властей, версия об умышленных поджогах исключается. В сообщении полиции штата говорится, что "о причинах говорить пока рано". Однако несколько местных изданий пишут о возможной аварии на газопроводе.

Первый взрыв был спровоцирован "избыточным давлением" в газопроводе, сообщила телекомпания WBZN. По предварительным данным, большинство пожаров и взрывов произошли в трех городах, расположенных примерно в 40 км к северу от Бостона: Лоуренсе (от 20 до 25 пожаров и взрывов), Андовере (20 пожаров) и Северном Андовере (25 пожаров).

В целом, согласно сообщению полиции штата в Twitter, в американских городах в штате Массачусетс произошло 70 взрывов газа, которые привели к пожарам.

Власти пострадавших городов призвали всех людей, которые чувствуют запах газа у себя дома, срочно покинуть жилища вплоть до дальнейших распоряжений.

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