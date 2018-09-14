В нескольких городах в десятках домов произошли взрывы газа [ Редактировать ]
Десятки взрывов и пожаров охватили большую территорию сразу в нескольких городах к северу от Бостона вечером 13 сентября. Причиной многочисленных инцидентов, скорее всего, стала авария на газопроводе, сообщает Reuters.
Официальной информации о погибших и пострадавших пока нет. Местная газета Eagle Tribune сообщила о том, что во время взрыва жилого дома в Лоуренсе пострадали несколько человек.
По данным властей, версия об умышленных поджогах исключается. В сообщении полиции штата говорится, что "о причинах говорить пока рано". Однако несколько местных изданий пишут о возможной аварии на газопроводе.
Первый взрыв был спровоцирован "избыточным давлением" в газопроводе, сообщила телекомпания WBZN. По предварительным данным, большинство пожаров и взрывов произошли в трех городах, расположенных примерно в 40 км к северу от Бостона: Лоуренсе (от 20 до 25 пожаров и взрывов), Андовере (20 пожаров) и Северном Андовере (25 пожаров).
В целом, согласно сообщению полиции штата в Twitter, в американских городах в штате Массачусетс произошло 70 взрывов газа, которые привели к пожарам.
Власти пострадавших городов призвали всех людей, которые чувствуют запах газа у себя дома, срочно покинуть жилища вплоть до дальнейших распоряжений.
Ранее мы сообщали, в Киеве взорвалась квартира многоэтажки.
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