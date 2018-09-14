На пляжі в Греції обвалилася скеля [ Редактировать ]
На пляжі в Греції обвалилася скеля - постраждали семеро людей. Серед них - туристка з Чехії та двоє дітей.
Хвиля від уламка породи перекинула кілька невеликих човнів. Обвал стався на Навайо - одному з найвідоміших туристичних місць Іонічних островів.
Рятувальники перевіряють затоку - аби впевнитись, що під скелями точно немає людей.
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