На пляжі в Греції обвалилася скеля - постраждали семеро людей. Серед них - туристка з Чехії та двоє дітей.

Хвиля від уламка породи перекинула кілька невеликих човнів. Обвал стався на Навайо - одному з найвідоміших туристичних місць Іонічних островів.

Рятувальники перевіряють затоку - аби впевнитись, що під скелями точно немає людей.