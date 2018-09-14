70 вибухів пролунало в будинках поблизу американського Бостона через несправність газогону. Загинув підліток, ще десятеро людей постраждали. Усе через неполадки в місцевій газовій системі.

Десятки будівель охопило полум'я. Усім жителям постраждалого регіону, наказали виїхати зі своїх домівок. Щоб запобігти подальшим вибухам, компанія понижує тиск у трубах.