У США вибухнув міський газопровід [ Редактировать ]
70 вибухів пролунало в будинках поблизу американського Бостона через несправність газогону. Загинув підліток, ще десятеро людей постраждали. Усе через неполадки в місцевій газовій системі.
Десятки будівель охопило полум'я. Усім жителям постраждалого регіону, наказали виїхати зі своїх домівок. Щоб запобігти подальшим вибухам, компанія понижує тиск у трубах.
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