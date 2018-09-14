На Дніпропетровщині працівники СБУ затримали інтернет-пропагандистів

Групу інтернет-пропагандистів викрили працівники СБУ на Дніпропетровщині. Ті, на замовлення спецслужб Росії, створили і контролювали в соцмережах проросійські спільноти. Формували агентурну мережу блогерів, які б розміщували фейкові статті, щоб дискредитувати українську владу