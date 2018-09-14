На Дніпропетровщині знайшли арсенал боєприпасів [ Редактировать ]
На Дніпропетровщині СБУ виявила схованку зі зброєю та боєприпасами.
Гранатомет, бойові гранати і запали, а також понад двісті набоїв різного калібру оперативники знайшли в занедбаному будинку. Усе передали на експертизу.
Тепер розшукують власників арсеналу.
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