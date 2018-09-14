Банда рекетирів тероризувала харківських підприємців [ Редактировать ]
На Харківщині затримали двох ватажків банди рекетирів. Це сталося на виході з кафе, де бандити зустрічалися з підприємцем, у якого вимагали 30 тисяч доларів.
Під час затримання один зі зловмисників витягнув бойову гранату. Силовикам довелося стріляти. Поранений помер у лікарні. Його спільника - затримали.
За інформацією СБУ, банда тероризувала місцевих підприємців-забудовників, прикриваючись асоціацією ветеранів АТО, - заважали бізнесу і вимагали гроші.
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