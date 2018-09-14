Глобальна науково-популярна конференція розпочалася напередодні в столиці. Американські та українські вчені ділилися найновішими відкриттями у галузях клімату, астрофізики, нано- та біотехнологій. Крім того, влаштували виставку наукових стартапів та винаходів. Катерина Сривкова усе бачила.

Милуватися зоряним небом та водночас вивчати його - саме для цього молоді науковці із Черкас створили пристрій із назвою "Зорі".

"Вы берете с собой "Зори", берете семью и едете на природу ночью. Включаете его, берете телефон, выбираете звезду, планету, космическую станцию что вы хотите увидеть, и он лазерным лучом показывает на небе этот объект", - розповідає Максим, співавтор проекту ZORI.

Лазер "Зорі" б'є майже на 10 кілометрів угору. Проте науковцям ще варто попрацювати над точністю.

"Берете пальчиками здесь и здесь".

А це - портативний електро-кардіограф, ще одна українська розробка. Він за дві хвилини аналізує роботу серця.

"Люди попадают уже в клинику, когда что-то случилось. Очень важно иметь информацию заранее. Он обнаруживает начальные признаки изменений в работе сердца, которые еще не проявляются на обычной кардиограмме, потому что здесь применен инновационный метод обработки", - розповідає Леонід Файнзільберг, професор Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН та МОН України.

Результати кардіограми можна не тільки вивчати самому, а й одразу надіслати своєму лікарю.

Кращі у світі електро-велосипеди теж робить українська компанія. Цей двоколісний занесений до книги рекордів Гіннесса - він може проїхати 380 кілометрів на одному заряді батареї. І це - лише частина винаходів, представлених на виставці.

"Нужно в Украине науку популяризировать, рассказывать о ней, рассказывать о ней понятным языком. Потому что наука - это абсолютно захватывающе. Мы ждем, что это как-то вдохновит и других людей. И подростков, и студентов, и взрослых. И им захочется тоже что-то такое создавать", - розповідає Анна Орєхова, організатор науково-популярної конференції.

Поділитися досвідом приїхали найсильніші вчені світу. Майкл Хесс працює в NASA. Його обов'язки - стежити за здоров'ям астронавтів, інженерів та науковців космічного центру.

"Я розповідав про біологічні та медичні проблеми, з якими стикаються астронавти. І про те, як саме ми обираємо їх для космічних подорожей. Найважливіше для астронавта - бути технічно досконалим, уміти працювати в команді та швидко вчитися", - говорить Майкл Хесс, заступник директора космічного центру Ліндона Джонсона в NASA, голова відділу космічної медицини.

Науково-популярна конференція триватиме й сьогодні. Залучать до неї понад півтисячі учасників.