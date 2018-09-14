В Киеве пьяный таксист врезался в маршрутку и "вылетел" на трамвайные пути (фото) [ Редактировать ]
В четверг, 13 сентября, на улице Борщаговской произошла авария с участием машины такси Renault Kangoo и маршрутки. Renault проломил ограждение линии скоростного трамвая и вылетел на колеи.
ДТП произошло около 22:00, сообащет "Информатор".
По словам очевидцев, водитель такси Renault на высокой скорости не справился с управлением, по касательной врезался в заднюю часть маршрутки и, проломив ограждение линии скоростного трамвая, вылетел на колеи. Мужчина, управлявший такси, был пьян. Тест на драггер показал 2.50 промилле алкоголя в крови. В салоне Renault находился пассажир, который также вел себя неадекватно. Сначала он сообщил, что водитель его друг и что он был уставший за рулем. Но когда ему сообщили, что у водителя 2.50 промилле алкоголя в крови, он сказал, что не знает его и это просто таксист, который его вез.
К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Застрявшая на путях машина, заблокировала движение трамваев в обе стороны. На месте работали два экипажа патрульной полиции, следственно-оперативная группа, а также аварийная бригада "Киевпасстранса". Кто виновен в ДТП установит следствие.
Ранее мы сообщали о пьяном водителе грузовика, который перекрыл трассу Киев-Чоп.
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