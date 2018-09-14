Нашої з вами допомоги потребує родина із Сум. У 8-річної Ксенії вроджений фосфат-діабет. Через це життя дівчинки постійно залежить від дороговартісних препаратів. Нині для чергового курсу лікування потрібно 150 тисяч гривень. Але самостійно зібрати такі кошти - рідні не в змозі.

З дитинства восьми-річна Ксенія мріє стати балериною. Але вроджена хвороба - "фосфат-діабет" - заважає дівчинці розвиватись і вільно рухатися. Через порушення обміну речовин і погане засвоєння фосфору Ксенія - постійно залежить від медикаментів.

"Наша основная задача подобрать то необходимое количество лекарства и обеспечить ребенка тем количеством фосфора, которому не хватает ей в организме. Этот прием препаратов к сожалению пожизненный. С каждым разом нам дозировку добавляли. Мы начинали лечиться с трех таблеток препаратом Фосфора. Сейчас она принимает Фосфора 10,5 таблеток, "Альфа детрите" 3 таблетки", - розповідає Тетяна Карімова, мама Ксенії.

Останні 4 роки Ксенія живе за чітким графіком: півдня дівчинка проводить у спеціальному корсеті, і цілу ніч в ортезах - взутті для вирівнювання ходи. Окрім цього, змушена по кілька разів на день приймати препарати. Адже без цих заходів користь усього лікування зведеться нанівець.

"До 2016 года она практически не росла, у нее были деформированы спинка, ножки. Она была очень вялая, отказывалась ходить. Я ее носила на руках. Потому что у нас уже есть сколетическая осанка и усиленный поясничный лордоз. Она жалуется на боли на ножках когда устает", - розповідає Тетяна Карімова, мама Ксенії.

Наразі запасів препаратів у родини - вистачить лише до 10 жовтня. Переривати лікування небезпечно, адже стан здоров'я дитини може різко погіршитись. А часу, щоб закупити ліки, вже обмаль.

"Це може бути взагалі інвалідний візок, тобто дитина може втратити ходу, якщо вірно її зараз не лікувати. Ми зараз вирішили, що зараз цій дитині лікарня "Охмадит" може проводити безкоштовні, але досить важливі обстеження. Але цій дитині звичайно треба ще спільний моніторинг лікарів із-закордону", - говорить Наталія Пічкур, завідувач центру метаболічних захворювань.

Курс лікування в Ізраїлі коштує 150 тисяч гривень. Таких грошей у рідних дівчинки немає. Втім, батьки сподіваються, що світ не без добрих людей і їхня донька таки зможе й далі боротися з хворобою, аби втілити власну мрію.

Допомогти маленькій Ксенії можете й Ви. Реквізити банківської картки мами дівчинки та контактні номери телефонів - Ви зараз бачите на екрані. Більше інформації - можна знайти на нашому сайті http://podrobnosti.ua у розділі "Ми допомагаємо".

Карта ПриватБанку

4149-4978-5084-9656

Карімова Тетяна Олександрівна

тел. мами Ксенії (050) 880 41 26