"Как мумия": Настя Каменских возмутила поклонников худобой (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Настя Каменских вызвала неодобрение, опубликовав новые снимки в Instagram.
Фанаты Насти посчитали, что она слишком худая и это худоба ей не идет.
"Худа. Немає на що подивитись", "Настя, вам не идет эта измученная худоба", "Как мумия", - пишут поклонники в комментариях.
Ранее Настя Каменских раскрыла секрет обнаженных снимков.
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