Украинская певица Настя Каменских вызвала неодобрение, опубликовав новые снимки в Instagram.

Фанаты Насти посчитали, что она слишком худая и это худоба ей не идет.

"Худа. Немає на що подивитись", "Настя, вам не идет эта измученная худоба", "Как мумия", - пишут поклонники в комментариях.

Ранее Настя Каменских раскрыла секрет обнаженных снимков.