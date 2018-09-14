Автомобиль наехал на посетителей бара: есть пострадавшие [ Редактировать ]
Автомобиль наехал на посетителей бара в Ниме, что на юге Франции. В результате инцидента пострадали 2 человека, сообщает издание The Local France.
Инцидент произошел в ночь на пятницу, 14 сентября. Водитель направил свой автомобиль на толпу людей, которые отдыхали на терассе местного бара. По словам очевидцев, водитель машины совершил наезд с криками "Аллах Акбар".
После чего, подозреваемый попытался покинуть место преступления, однако был задержан полицией. Прокуратура начала расследование по статье "покушение на убийство".
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