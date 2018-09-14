Первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Павлу Демчине подготовлено уведомление о подозрении в незаконном обогащении. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Первому заместителю председателя Службы безопасности Украины подготовлено уведомление о подозрении в незаконном обогащении", - говорится в сообщении.

В НАБУ дали разъяснения в ответ на запросы СМИ и учитывая общественный резонанс по подготовке сообщения о подозрении по факту возможного незаконного обогащения первого заместителя Председателя - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

"НАБУ вынуждено прибегнуть к таким действиям, поскольку сведения, составляющие тайну досудебного следствия, по неизвестным для Национального бюро причинам приобрели известность и были получены должностным лицом СБУ, законность действий которого проверяется детективами во время указанного досудебного расследования. По странному стечению обстоятельств это произошло практически сразу после направления соответствующих процессуальных документов на согласование в САП", - отмечают в НАБУ.

Ранее НАБУ огласило подозрение министру инфраструктуры Омеляну и министру юстиции Петренко.