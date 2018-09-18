Экспорт леса: что изменится в Украине после принятия закона [ Редактировать ]
В сентябре Верховная Рада Украины приняла приняла законопроект №5495 "О сохранении украинских лесов и предотвращении незаконного вывоза необработанных лесоматериалов" с учетом правок президента.
Законопроект №5495 устанавливает усиление ответственности за контрабанду леса-кругляка и ограничивает внутреннее потребление необработанного лесоматериала 25 млн кубометров в год. Так, перемещение через границу необработанных лесоматериалов вне таможенного контроля или сокрытие от таможенного контроля влечет за собой наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет.
Экономическая ситуация с вывозом контрабанды за границу из Украины очень сложная, и закон может повлиять на нее в положительном русле. С этим должна помочь криминализация контрабанды леса: согласно закону, за нарушение можно получить до 10 лет. За незаконное перемещение леса через границу в первый раз - лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. За повторное нарушение (или если преступление организовала преступная группа) – от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Украинские предприниматели получили стимул самостоятельно обрабатывать материалы и вывозить за границу готовую продукцию, поскольку законопроект ограничивает использование необработанных деревоматериалов на внутреннем рынке до 25 млн кубометров в год. В связи с этим, увеличится количество рабочих мест, выплата налогов в бюджет также возрастет. Более того, на территории Украины смогут открыть свои предприятия иностранные компании.
Экологическая ситуация также улучшится. Вопрос вырубки лесов на данный момент в Украине стоит остро. Контрабандисты не высаживают молодых деревьев взамен срубленных, как того требует закон, в итоге страна буквально "лысеет". Вырубка леса также провоцирует увеличение количества паводков и наводнений, редкие животные лишаются среды обитания и вымирают.
Однако, эксперты считают, что появятся новые схемы контрабанды и кругляк будут вывозить под видом дров.
по теме
Курс на ЄС і НАТО: депутати розглянуть зміни до Конституції
Цей документ спрямований на те, щоб зафіксувати незмінність курсу країни і не дати жодного шансу для реваншу проросійських сил
Порошенко ініціював розрив Договору про дружбу з Росією
Президент України Петро Порошенко доручив МЗС підготувати пакет документів, необхідний для початку процесу розриву
Равенство в армии: какие сюрпризы ждать украинкам от нового закона
Верховная Рада приняла законопроект о гендерном равенстве в армии. Женщинам якобы дали права, которых у них ранее не было. Но так ли это?
Рада усилила, а не отменила мораторий на экспорт леса - Галасюк
Верховная Рада не отменила мораторий на экспорт леса-кругляка, а наоборот - существенно усилила, сообщил председатель комитета Верховной Рады по промышленной политике Виктор Галасюк
Верховная Рада входит в период избирательной кампании
В парламенте сделали первый шаг к изменению обращения и приветствия для военных и поменяли условия выплат семьям погибших военнослужащих