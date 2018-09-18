В сентябре Верховная Рада Украины приняла приняла законопроект №5495 "О сохранении украинских лесов и предотвращении незаконного вывоза необработанных лесоматериалов" с учетом правок президента.

Законопроект №5495 устанавливает усиление ответственности за контрабанду леса-кругляка и ограничивает внутреннее потребление необработанного лесоматериала 25 млн кубометров в год. Так, перемещение через границу необработанных лесоматериалов вне таможенного контроля или сокрытие от таможенного контроля влечет за собой наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет.

Экономическая ситуация с вывозом контрабанды за границу из Украины очень сложная, и закон может повлиять на нее в положительном русле. С этим должна помочь криминализация контрабанды леса: согласно закону, за нарушение можно получить до 10 лет. За незаконное перемещение леса через границу в первый раз - лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. За повторное нарушение (или если преступление организовала преступная группа) – от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Украинские предприниматели получили стимул самостоятельно обрабатывать материалы и вывозить за границу готовую продукцию, поскольку законопроект ограничивает использование необработанных деревоматериалов на внутреннем рынке до 25 млн кубометров в год. В связи с этим, увеличится количество рабочих мест, выплата налогов в бюджет также возрастет. Более того, на территории Украины смогут открыть свои предприятия иностранные компании.

Экологическая ситуация также улучшится. Вопрос вырубки лесов на данный момент в Украине стоит остро. Контрабандисты не высаживают молодых деревьев взамен срубленных, как того требует закон, в итоге страна буквально "лысеет". Вырубка леса также провоцирует увеличение количества паводков и наводнений, редкие животные лишаются среды обитания и вымирают.

Однако, эксперты считают, что появятся новые схемы контрабанды и кругляк будут вывозить под видом дров.