Правоохранители проводят поиски 15-летней Сысолиной Анастасии Вадимовны. Школьница пропала в Подольском районе Киева. Девочка не выходит на связь продолжительное время. Ее разыскивает местное управление полиции.

Приметы: на вид Насте около 17 лет, рост 168 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в черные джинсы, кофту черного цвета, при себе имела черный портфель с надписью "Vans".

При наличии информации о местонахождении девочки, обращайтесь по номеру "102".

На днях в Одессе также пропали две школьницы.