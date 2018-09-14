В Киеве пропала 15-летняя школьница [ Редактировать ]
Правоохранители проводят поиски 15-летней Сысолиной Анастасии Вадимовны. Школьница пропала в Подольском районе Киева. Девочка не выходит на связь продолжительное время. Ее разыскивает местное управление полиции.
Приметы: на вид Насте около 17 лет, рост 168 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в черные джинсы, кофту черного цвета, при себе имела черный портфель с надписью "Vans".
При наличии информации о местонахождении девочки, обращайтесь по номеру "102".
На днях в Одессе также пропали две школьницы.
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