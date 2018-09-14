Дефолт в Украине: Порошенко дал позитивный прогноз [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко исключает возможность дефолта Украины.
Как передает корреспондент "Униан", об этом он заявил во время выступления на конференции сегодня в Киеве.
"Хочу подчеркнуть: как не дождались те, кто пророчили дефолт страны в 2014-2015 годах, когда у нас было едва 5 млрд золотовалютных резервов, так и не дождутся никакой дестабилизации сейчас. Мы знаем, что мы делаем, и мы защитим Украину и в финансовом плане", - подчеркнул президент.
Ранее Порошенко рассказал о диалоге с НАТО.
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