Президент Украины Петр Порошенко исключает возможность дефолта Украины.

Как передает корреспондент "Униан", об этом он заявил во время выступления на конференции сегодня в Киеве.

"Хочу подчеркнуть: как не дождались те, кто пророчили дефолт страны в 2014-2015 годах, когда у нас было едва 5 млрд золотовалютных резервов, так и не дождутся никакой дестабилизации сейчас. Мы знаем, что мы делаем, и мы защитим Украину и в финансовом плане", - подчеркнул президент.

Ранее Порошенко рассказал о диалоге с НАТО.