Французский композитор и музыкант Дидье Маруани не отчаялся добиться справедливости и все еще рассчитывает привлечь к ответственности Филиппа Киркорова за плагиат. Об этом Маруани рассказал в эксклюзивном интервью "ФАКТАМ".

"Мне все равно, кто он такой! Тоже мне народный артист. Это просто смешно звучит рядом с именем Чайковского и других", - заявил Маруани.

Композитор также выразил надежду на то, что Кирковров получит по заслугам. Маруани утверждает, что за свою карьеру российский певец украл более 70 песен у разных музыкантов и исполнителей.

"Он просто брал чужое произведение, делал свою аранжировку и не платил авторам гонорар. Это неправильно", - отметил француз.

Говоря о своих произведениях, Маруани готов убедительно доказать, что его "Симфоник спейс дрим" была украдена и стала песней "Жестокая любовь" Киркорова. Отстоять правду Маруани готов в суде.

"За свою карьеру я написал более 500 песен. И всего раз десять мои творения использовали без моего разрешения. Но я отстаиваю свои авторские права законным способом и добиваюсь справедливости, — объяснил композитор. — Надеюсь, я открыл двери и показал дорогу всем тем, чьи права нарушаются".