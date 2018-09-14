Легендарный певец обвинил Киркорова в плагиате [ Редактировать ]
Французский композитор и музыкант Дидье Маруани не отчаялся добиться справедливости и все еще рассчитывает привлечь к ответственности Филиппа Киркорова за плагиат. Об этом Маруани рассказал в эксклюзивном интервью "ФАКТАМ".
"Мне все равно, кто он такой! Тоже мне народный артист. Это просто смешно звучит рядом с именем Чайковского и других", - заявил Маруани.
Композитор также выразил надежду на то, что Кирковров получит по заслугам. Маруани утверждает, что за свою карьеру российский певец украл более 70 песен у разных музыкантов и исполнителей.
"Он просто брал чужое произведение, делал свою аранжировку и не платил авторам гонорар. Это неправильно", - отметил француз.
Говоря о своих произведениях, Маруани готов убедительно доказать, что его "Симфоник спейс дрим" была украдена и стала песней "Жестокая любовь" Киркорова. Отстоять правду Маруани готов в суде.
"За свою карьеру я написал более 500 песен. И всего раз десять мои творения использовали без моего разрешения. Но я отстаиваю свои авторские права законным способом и добиваюсь справедливости, — объяснил композитор. — Надеюсь, я открыл двери и показал дорогу всем тем, чьи права нарушаются".
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