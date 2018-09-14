Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил ответными мерами на штрафную процедуру Евросоюза. Глава правительства заявил, что возглавляемая им партия "Фидес" может выйти из состава Европейской народной партии (ЕНП).

Данная является крупнейшей партией Европы, которая объединяет христианско-демократические и консервативные партии Европы. По его словам, вероятность выхода членов партии "Фидес" - Венгерский гражданский союз" с ЕНП составляет 50 %, пишет DW.

12 сентября Европейский парламент поддержал введение санкционной процедуры против Венгрии. В Будапеште резко прокомментировали решение Европарламента о начале санкционной процедуры против Венгрии.