"Цвет настроения черный": Егор Крид спел дуэтом с Филиппом Киркоровым (видео) [ Редактировать ]
Кадр из видео
Российский рэпер Егор Крид записал песню совместно с Филиппом Киркоровым. Трек называется "Цвет настроения черный".
Не успели пользователи послушать, как уже появился клип.
Ранее легендарный певец обвинил Киркорова в плагиате.
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