Каннибализм и муха в вине: в США вручили Шнобелевскую премию [ Редактировать ]
В США состоялась церемония вручения Шнобелевской премии. Награду присуждают за абсурдные исследования, которые "сначала смешат, а потом заставляют задуматься". Мероприятие прошло в гарвардском университетском Театре Сандерса, сообщается на сайте Improbable Research.
В этом году лауреатами премии стали ученые, которые доказали нецелесообразность каннибализма и существование вкуса мухи в вине. Джеймс Коул из британского Университета Брайтона получил Шнобелевсую премию в области здорового питания. Он доказал, что людоедство плохо влияет на физическое здоровье. Эксперт считает, что во времена палеолита, людям намного полезнее было питаться мамонтами и бизонами, чем собственными сородичами.
В области биологии награду получили ученые из Швеции. Специалисты из Академии сельскохозяйственных наук доказали, что человек способен по вкусу вина понять, была ли в нем муха. В ходе исследования ученые использовали фруктовую мушку, которая производит феромон для привлечения самцов. По словам участников эксперимента вино с побывавшем в нем насекомым "более крепкое и имеет более сильный запах".
Ученые из Мичигана получили премию в области медицины. Специалисты доказали эффективнось американских горок в выведении камней из почек. Исследователи подчеркнули, что успех "лечения" зависит даже от порядкового номера вагончика.
На днях украинского режиссера Олега Сенцова номинировали на премию Сахарова.
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