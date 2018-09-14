Власть дезинформирует международных партнеров о ситуации в стране.

Об этом заявил cопредседатель"Оппозиционного блока" Юрий Бойко, комментируя журналистам итоги встречи с представителями "Атлантического совета".

В ходе встречи, которая состоялась в Верховной Раде в пятницу, 14 сентября, стороны обсудили политическую и социально-экономическую ситуацию в Украине накануне выборов, а также ситуацию на Востоке страны.

"Встречи с международными представителями очень важны для нас. Думаю, мы обязаны всем нашим партнерам доносить позицию"Оппозиционного блока" по ключевым вопросам, которые сейчас стоят перед страной. Потому что если будут говорить только представители власти, то у международного сообщества точно будет искаженная картина ситуации", – заявил Юрий Бойко.

Он отметил, что когда речь заходит о состоянии дел в стране, то провластные силы часто выдают желаемое за действительное. "Если их послушать, то у международных представителей, которые приезжают в нашу страну, может создаться впечатление, что у нас все хорошо. А ведь на самом деле у нас политический и экономический кризис. У нас потерявшая доверие граждан власть. Её нужно сменить, как можно быстрее на ту, которая будет заботиться о людях, а не жить своей, отдельной от страны жизнью", – подчеркнул сопредседатель"Оппозиционного блока".